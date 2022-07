Antonio Cassano è intervenuto alla Bobo Tv ed è tornato a parlare di un tema scottante riguardo il calciomercato della Roma. Le parole dell’ex calciatore

Antonio Cassano torna a parlare del calciomercato in casa giallorossa, focalizzando l’attenzione sul futuro di Nicolò Zaniolo. L’ex calciatore barese è intervenuto in diretta alla Bobo Tv, ecco le parole che lasciano davvero pochi dubbi riguardo il numero 22 giallorosso. Secondo Cassano 50 milioni per il fantasista offensivo sono una vera e propria follia, ecco il pensiero dell’ex calciatore. Nuovamente le sue parole senza filtri saranno destinate a dividere le opinioni di tifosi ed appassionati di calciomercato.

Non si placano le voci che vogliono la Juventus pronta all’assalto finale per strappare Nicolò Zaniolo alla Roma. Parola a Cassano e tifosi pronti nuovamente a schierarsi dopo le parole dell’ex calciatore barese. Intervenuto alla Bobo Tv, l’ex numero 18 della Roma, ha mostrato di avere le idee chiare sul 22 giallorosso, giudicando senza mezzi termini l’ipotesi che vedrebbe la Juventus pronta ad investire 50 milioni per strappare il sì alla società giallorossa. Anche nel giorno del compleanno di Zaniolo c’è stato un altro piccolo “giallo” social, con gli auguri juventini diventati virali.

Calciomercato Roma, 50 milioni per Zaniolo: Cassano non ha dubbi

L’ex attaccante pugliese taglia di netto il suo giudizio su Nicolò Zaniolo: “Alla sua età ci sono giocatori più forti. Se sta bene fisicamente è un carrarmato ma la qualità vera non la ha, non fa la giocata o il dribbling.” Bocciatura senza appello dunque per Cassano, che non ha dubbi nello stroncare nettamente il numero 22 della Roma. Il barese rincara la dose, lanciando un messaggio alla Juventus: “Non vede l’ultimo passaggio, non fa assist, si affida molto alla sua potenza fisica. Se fossi la Juventus prenderei altri tipi di giocatori, non vado a prendere Zaniolo per 50 milioni, per me è follia.” Secondo Cassano dunque la valutazione da 50 milioni per il cartellino del fantasista offensivo della Roma è totalmente fuori logica. Le parole dell’ex talento di Bari Vecchia sono destinate a scatenare una nuova ondata di commenti tra tifosi ed appassionati.