Calciomercato Roma, non si placano le attenzioni della Juventus nei confronti di Nicolò Zaniolo. La Roma detta le condizioni per l’addio.

Le strade tra Nicolò Zaniolo e la Juventus sembrano sempre più avvicinarsi. Il calciomercato estivo in casa giallorossa ruota intorno al futuro del numero 22, match winner della finale di Conference League. La magica notte di Tirana potrebbe essere l’ultima in maglia giallorossa per il talentuoso esterno offensivo, la Juventus continua ad alzare il pressing. Ecco l’ennesima conferma circa la trattativa che vedrebbe la società bianconera pronta all’offerta decisiva. Mentre il calciomercato in entrata si sblocca in casa Roma, con il terzino Celik appena sbarcato a Fiumicino, la squadra di Max Allegri tenta l’affondo finale.

Si sblocca il mercato in entrata in casa Roma, in queste ore è sbarcato il nuovo terzino destro per Josè Mourinho. I giallorossi hanno prelevato dal Lille il turco Celik, che darà manforte a Rick Karsdorp sulla corsia di destra. Un puntello necessario nella rosa giallorossa, col posto lasciato vacante dopo il ritorno di Maitland-Niles all’Arsenal. Il terzino sta svolgendo le visite mediche, poi sarà il momento della firma sul nuovo contratto che lo legherà alla Roma. In casa giallorossa però le attenzioni sono rivolte anche ai calciatori in uscita, il nome che più infiamma il calciomercato continua ad essere quello di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato, Zaniolo-Juve: la Roma detta le condizioni

Secondo quanto scritto dal giornalista Dario Pellegrini su Twitter la società giallorossa e quella bianconera sembrano più vicine ad un punto di svolta. Secondo il cronista la forbice tra la domanda e l’offerta si sta assottigliando sempre più, con la Roma che ha dettato le condizioni per l’addio a Nicolò Zaniolo. Secondo Pellegrini resta da trovare l’accordo sulle condizionalità riguardanti i bonus, con una valutazione totale che non scenderebbe sotto i 50 milioni di euro. La Juventus in queste ore continuerà a trattare per il numero 22 giallorosso, Massimiliano Allegri sembra pronto a mettere la mani su Zaniolo, ma il prezzo lo dettano i giallorossi. La società bianconera è pronta dunque all’assalto finale, anche ieri un nuovo indizio social ha sorpreso i tifosi sul web.