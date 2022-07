Roma, Mou is back: “Carico per la nuova stagione? Ecco quando parlerò”

Roma, il ritorno di José Mourinho nella Capitale: lo sbarco dello Special One e le prime risposte ai cronisti.

Il condottiero sta per ritornare al timone della sua nave. José Mourinho è sbarcato nella Capitale, di ritorno dal periodo di vacanze che lo ha visto protagonista, per iniziare a preparare la nuova stagione alla guida della Roma.

Al tecnico lusitano – che ha già avuto modo di alzare il suo primo trofeo da allenatore della Roma, con la conquista della Conference League in quel di Tirana – il compito di proiettare ancora più in alto la compagine giallorossa, contribuendo ad iniettarle il proprio DNA vincente. Appena arrivato a Fiumicino, però, lo Special One ha preferito dribblare le domande dei giornaliste. A chi gli ha chiesto di esternare le sue sensazioni in vista della prossima stagione, Mou ha risposto: “Ne parleremo il 13 agosto”.

Data sicuramente non banale, in quanto vigilia della prima sfida di campionato contro la Salernitana. Contro i granata, prenderà il via una stagione nella quale la Roma sarà impegnata anche in Europa League. Mou ha preferito glissare le prime domande al suo ritorno nella Capitale: la scelta dello Special One è – con ogni probabilità – da ricondurre anche alla volontà di non attirare su di sé le attenzioni mediatiche, in un periodo nel quale, con la sessione di calciomercato aperta, chiaramente ogni parola assume un valore specifico più importante.