Calciomercato Roma, indizio Ronaldo: addio più vicino

Il futuro di Cristiano Ronaldo tiene col fiato sospeso tutti, anche i tifosi della Roma che sognano. Oggi arriva un indizio importante

Il calciomercato estivo è ufficialmente aperto, anche se si è infiammato già da tempo. Al centro dell’attenzione ancora una volta si piazza Cristiano Ronaldo, che ogni estate riesce a far parlare di sé e far sognare diverse tifoserie. Infatti CR7, dopo aver lasciato la Juventus ed essere tornato al Manchester United, ha vissuto una stagione ottima a livello personale, ma negativa per i ‘Red Devils’, che non hanno centrato la qualificazione in Champions League.

Lo stallo nel calciomercato dello United avrebbe messo in allarme Ronaldo, che ora sembrerebbe voler partire nuovamente. A sognare sono anche i tifosi della Roma, al quale CR7 è stato accostato, soprattutto grazie alla presenza di Mourinho. Oggi da parte dell’attaccante arriva un indizio importante sul suo futuro.

Calciomercato Roma, Ronaldo diserta il raduno: l’addio allo United è più vicino

I tifosi della Roma continuano a sognare Cristiano Ronaldo. Nonostante il 29 giugno non ci sia stata nessuna presentazione e l’affare è sempre complicato, perché non sognare durante il calciomercato estivo. Il futuro del portoghese continua a essere un punto interrogativo, ma oggi arriva un indizio che potrebbe cambiare tutto.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘DailyMail’, Cristiano Ronaldo oggi non si è presentato al raduno del Manchester United per motivi famigliari. Questa è la versione ufficiale sull’assenza del portoghese, che però potrebbe racchiudere altre verità, ovvero un addio a Old Trafford che sembra essere sempre più probabile. Così i sogni dei tifosi della Roma si alimentano, anche se vederlo nella capitale rimane un’impresa ardua. Ma nel calciomercato tutto è possibile.