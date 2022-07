Calciomercato, toccata e fuga a Roma: la data del rientro

Calciomercato Roma, non sarà presente domani in ritiro. Toccata e fuga nella Capitale, ecco quando ritorna.

A poco più di un mese dalla nobile vittoria in quel di Tirana, è ormai tutto pronto per una delle fasi più importanti dell’anno. Mentre Tiago Pinto procede imperterrito in un lavoro finalizzato a consegnare a Mourinho una rosa degna del suo nome e della sua gestione, gli addetti ai lavori del mondo giallorosso tutto sono alle prese con l’organizzazione della pre-season.

A partire dal team manager recentemente volato in Portogallo per l’impostazione del ritiro iberico, passando per i lavori preliminari per la prima fase di raduno prevista in quel di Trigoria. Il campionato inizierà fra poco più di un mese e gli aspetti sui quali lavorare restano numerosi, soprattutto ai piani alti del centro sportivo. In queste settimane il gm ha spaziato tra Rimini e Milano per affrontare diversi aspetti al fine di accontentare il più o meno esplicito anelito del connazionale José ad avere uno scacchiere pressoché pronto per i primi impegni estivi.

Calciomercato, toccata e fuga a Roma di Celik

Non sarà di certo compito facile, soprattutto alla luce dei giusti incastri sui quali lavorare per poter ben riuscire in questo incarico. In attesa di aggiornamenti su tale fronte, riportiamo un aspetto che unisce i due discorsi fin qui condotti. Fino a questo momento, Tiago è infatti riuscito a consegnare a Mourinho Celik, Matic e Svilar. I primi due sono stati presentati oggi e ieri, mentre il terzino destro del Lille, arrivato dopo una trattativa non proprio semplicissima, non è stato ancora ufficializzato.

Avvistato ieri nella Capitale, dove è approdato per le visite mediche, non sarà presente al primo incontro della stagione, fissato a domani, martedì 5 luglio. Continuerà infatti a godersi questi ultimi giorni di vacanza prima di abbracciare Mourinho e mettersi a sua totale disposizione per una stagione che i tifosi si augurano poter portare nuove soddisfazioni.