Calciomercato Roma, toccata e fuga in città: ecco l’attaccante per Mou

Calciomercato Roma, toccata e fuga in città: ecco l’attaccante per Mourinho, ieri è stato nella Capitale. Atterrato “insieme allo Special”

Toccata e fuga nella Capitale. Non solo “per mangiare una pizza” scrivono dalla Norvegia. La Roma sarebbe pronta a chiudere per un attaccante, che si libera il prossimo dicembre, e che quindi da pochi giorni può trattare senza nessun problema con quello che potrebbe essere il suo nuovo club. Il nome è quello di Solbakker, l’attaccante del Bodo che già da un poco di tempo i giallorossi avrebbero messo nel mirino.

Bene, il fatto che l’accordo con la squadra norvegese sia in scadenza, permette a Pinto di avere delle buone possibilità di chiusura in questa sessione di mercato: il Bodo, infatti, per poter riuscire a ricavarci qualcosa dalla sua cessione, deve per forza cederlo adesso. Secondo Tv2 Sporten si potrebbe essere agli ultimi dettagli di questa operazione di mercato. Anche perché il giocatore sarebbe anche stato in città.

Calciomercato Roma, Solbakken in città

E poi c’è questa grossa novità in merito a questa possibile operazione. Dalla Norvegia sono sicuri che Solbakken, insieme al suo agente Bjørn Tore Kvarme, sia stato ieri a Roma. Toccata e fuga, come detto, nel giorno libero dagli allenamenti per cercare di capire quali possono essere i progressi in questa trattativa. La sensazione è che la Roma in questo momento sia anche in vantaggio rispetto al Napoli, altro club che ha cercato secondo indiscrezioni di mercato il 23enne che Mou ha scoperto durante la scorsa Conference League. E questo viaggio in Italia potrebbe essere la prova della possibilità di vedere ben presto a Roma, non solo per qualche ora, ma per molto tempo e soprattutto con la maglia giallorossa addosso, l’attaccante. E potrebbe anche non essere casuale il fatto che il norvegese sia arrivato lo stesso giorno di Mourinho. Chissà, forse la pizza l’avrà mangiata con lui…