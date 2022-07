Calciomercato, contatto Belotti-Roma: Pinto lo prende così

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: il contatto con i giallorossi c’è stato, ma Pinto può chiudere l’operazione solo in un caso.

Il reparto offensivo della Roma potrebbe vedere degli scossoni importanti. Il futuro di Zaniolo in prima linea, ma non solo.

Nelle ultime ore sarebbe ritornata in auge la candidatura di Andrea Belotti, vecchio obiettivo dei giallorossi già nelle passate sessioni di calciomercato. Dopo il mancato rinnovo del “Gallo” con il Torino, e alla luce della volontà di José Mourinho di avere a disposizione un profilo in attacco forte fisicamente, in grado di far salire la squadra e all’occorrenza far tirare il fiato ad Abraham, è chiaro che il profilo di Belotti sia ritornato ad aleggiare in orbita Roma.

Calciomercato Roma, contatto con Belotti: ultim’ora Sky

Come evidenziato da Sky, ci sono stati diversi interessamenti di club esteri per Belotti, ed un contatto con la Roma che, però, non è stato ancora approfondito. I giallorossi metterebbero le mani sull’ex attaccante del Toro solo nel caso in cui dovesse materializzarsi qualche cessione del reparto offensivo: ora come ora, però, non si stagliano novità all’orizzonte. Dalla Francia quest’oggi è rimbalzata l’indiscrezione secondo cui anche il Nizza avrebbe messo nel mirino il “Gallo”: scenari comunque da monitorare, dal momento che, chiaramente, l’attesa di Belotti non sarà infinita.