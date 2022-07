Calciomercato Roma, “Dybala mollato dall’Inter”: ecco il nuovo blitz

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: l’Inter avrebbe mollato Paulo Dybala. Il nuovo blitz a sorpresa con l’entourage dell’argentino.

La situazione legata a Paulo Dybala sta inevitabilmente catalizzando l’attenzione mediatica. L’attaccante argentino sembrava a un passo dall’Inter, ma i nerazzurri, dopo aver chiuso l’operazione Lukaku, hanno messo in ghiaccio la trattativa per la Joya. La necessità di sfoltire l’organico obbliga i meneghini ad agire con i piedi di piombo sull’ex Juve, che a questo punto, come confermato nuovamente da Sky, è libero di accordarsi con qualsiasi altro club.

A seguito della fumata bianca per l’operazione Lukaku, infatti, l’Inter ha mollato la presa su Dybala: staremo a vedere se temporaneamente o definitivamente. Oltre all’uscita di Sanchez, infatti, dovrebbe essere ceduto anche uno tra Dzeko e Correa, il che ora come ora sembra essere piuttosto difficile, dal momento che entrambi stanno bene all’Inter, ed è piuttosto complesso un loro addio.

Calciomercato Roma, anche lo United su Dybala

Ragion per cui, Dybala sta cominciando a guardarsi intorno, e nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo nuovamente il Manchester United, con i Red Devils che devono prestare particolare attenzione all’evolvere della situazione Cristiano Ronaldo, i cui mal di pancia non possono più passare inosservati. Recentissimi i contatti tra l’entourage di Dybala e lo United: altri sondaggi si sono materializzati dalla Spagna. Anche il Milan ci pensa, ma non ha ancora mosso passi decisi. Staremo a vedere in quale direzione evolverà la situazione legata all’ex vicecapitano della Juve, sparito dai radar della Roma, che ha deciso di virare con decisione su altri obiettivi.