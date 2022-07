Calciomercato Roma, svolta Milan: il ribaltone che fa gongolare Pinto

Calciomercato Roma, l’intrigo con il Milan potrebbe ribaltare nuovamente le carte in tavola, e costituire una golosa occasione per Pinto.

Settimana assolutamente movimentata in casa Roma, che potrebbe risultare decisiva sul fronte Zaniolo: l’incontro materializzatosi qualche ora fa che ha visto protagonista l’entourage dell’esterno giallorosso e Tiago Pinto, non ha prodotto significativi passi in avanti, con la Juventus che non avrebbe ancora formalizzato un’offerta ufficiale ai capitolini.

Scenario ancora tutto da sbrogliare, e che chiaramente sortirà effetti importanti anche sul fronte entrate. I soldi ricavati dall’eventuale cessione del “bimbo d’oro”, verrebbero chiaramente reinvestiti per rinforzare settori del campo ritenuti “scoperti”. E così, da non trascurare l’effetto domino che riguarda la mediana, con Pinto che, mentre continua a tessere la tela con il Sassuolo per Davide Frattesi – per il quale non è stato ancora raggiunto un accordo con i neroverdi – non perde di vista neanche Douglas Luiz, oggetto del desiderio fino ad ora mai appagato. In questo senso, la Roma dovrà attenzionare da molto vicino le vicende in casa Milan, dal momento che anche i rossoneri avevano effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione per il centrocampista dell’Aston Villa.

Calciomercato Roma, scontro Milan-Psg ed effetto domino immediato

Nelle idee di Maldini, Douglas Luiz rappresenta il piano B rispetto a Renato Sanches: il lusitano del Lille sembrava essere definitivamente sfumata, dopo che l’irruzione del Psg aveva complicato irreversibilmente i piani. Tuttavia, i transalpini hanno deciso di non affondare il colpo, dirottando le proprie attenzioni su Vitinha. Come riferito da Sprtmediaset, dopo aver concluso l’operazione Vitinha, il Psg starebbe valutando se effettuare un altro colpo in mediana: nel caso in cui non si dovessero i creare i giusti presupposti, i neo Campioni di Francia potrebbero definitivamente tirare i remi in barca. A quel punto, ecco che il Lille potrebbe entrare nell’ordine di idee di accettare i 15 milioni di euro messi sul piatto dal Milan per Renato Sanches, il che estrometterebbe conseguentemente il “Diavolo” dalla corsa a Douglas Luiz.