Calciomercato Roma, incontro Pinto-Vigorelli per Zaniolo

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo. C’è stato l’incontro, ecco cosa sta succedendo.

Al netto dell’interesse che una vicenda come quella di Dybala possa suscitare in una piazza calorosa quale è la Capitale, sono tanti altri gli scenari che, insieme a Paulo, rappresentano motivo di grande discussione e interesse. Abbiamo raccontato da poco degli ultimi aggiornamenti sull’ex Juventus, circa il quale si è espresso Beppe Marotta, lasciando intendere di avere per ora maturato una determinata posizione a tal proposito.

Il futuro di Paulo resta in bilico, alla luce del mancato affondo dell’Inter, giustificato dalla volontà di dare precedenza alla troppo ghiotta occasione di ingaggiare nuovamente Romelu Lukaku a condizioni a dir poco vantaggiose. Roma e Milan sembrerebbero restare sullo sfondo e sicuramente potrebbero esserci novità di non poco conto nei prossimi giorni, soprattutto se si considera la prossimità dell’esordio stagionale e il fatto che quest’oggi ci sia stato il primo incontro a Trigoria dopo le settimane di congedo estivo pienamente goduto dai campioni della Uefa Conference League.

Calciomercato Roma, incontro in giornata con Zaniolo

Come dicevamo, però, la telenovela Dybala non deve far passare in secondo piano le tante altre novità che tangono il mondo giallorosso in una fase così importante e delicata. In particolar modo, sono in questi minuti giunti aggiornamenti di non poco conto sul futuro di Nicolò Zaniolo. Nella serata di ieri erano arrivate voci non molto confortanti sul 22, figurante come a un passo dalla Juventus e addirittura prossimo al sostenere le visite mediche al J Medical di Torino.

Il comportamento dell’ex Inter questa mattina, all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini, aveva poi suscitato ulteriore interesse alla piazza romana e non solo. Come sempre accade, bisogna però dare il giusto peso agli eventi e saper distinguere suggestioni e ricostruzioni da quella che è la concretezza dei fatti. Ad oggi, l’unica certezza è quella da poco resocontata da Gianluca Di Marzio.

A detta di quest’ultimo c’è stato quest’oggi un incontro tra la Roma e l’entourage, da aggiungersi ad una non esile lista di dialoghi e confronti da tempo portati avanti dalle parti in causa. Tiago Pinto e Claudio Vigorelli si sono odiernamente incontrati per discutere del futuro del giocatore ma, sempre secondo la stessa fonte, non si registrano grandi novità sul fronte cessione.

Ad oggi nessun’offerta concreta o contatti diretti con eventuali club interessati, nemmeno con quella Juventus cui Nicolò sembra da tempo destinato ma alla quale la Roma ha parlato ben chiaro, rivolgendosi nello stesso modo a chiunque possa interessarsi al proprio “bambino d’oro”. A Trigoria non si sono detti sordi di fronte ad eventuali offerte ma la volontà è quella di incassare una cifra ritenuta congrua, senza considerare eventuali proposte con scambio. In caso di permanenza, ci si rincontrerà per discutere del rinnovo a settembre.