Calciomercato Roma, l’addio di Zaniolo e l’incognita tattica sull’erede

Il futuro di Nicolò Zaniolo sembra ogni giorno che passa sempre più lontano da Roma. La destinazione più probabile è la Juventus, ma resta da capire se il general manager Tiago Pinto rimarrà fermo sulla richiesta di solo cash o se accetterà l’inserimento di qualche contropartita tecnica. In caso di addio di Zaniolo, comunque non scontato, ci sarà da capire come Mourinho vorrà impostare il modulo offensivo per la prossima stagione, a seconda di chi lo sostituirà.

