Calciomercato Roma, erede Zaniolo: Carles Perez la chiave

La Roma è alla ricerca di un erede di Zaniolo, vista la possibile uscita del numero 22: mirino in Italia e Carles Perez chiave per l’affare

La nuova stagione per la Roma è già iniziata, con il raduno ieri a Trigoria di parte dei componenti della rosa, poiché i nazionali si aggregheranno tra una settimana al gruppo. Nel frattempo resta da definire il futuro di Nicolò Zaniolo, attualmente al centro del calciomercato in uscita della Roma, che potrebbe fare le valigie direzione Juventus.

Per questo motivo Tiago Pinto e la società capitolina sono già al lavoro per trovare un suo degno sostituto sulla fascia offensiva destra. Il mirino della Roma sembrerebbe essere puntato in Serie A, dove per sbloccare la trattativa i giallorossi potrebbero giocarsi la carta Carles Perez. Lo spagnolo sarebbe gradito dalla società.

Calciomercato Roma, Berardi erede di Zaniolo: Carles Perez nell’affare col Sassuolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo si sta tingendo sempre di più di bianconero nelle ultime settimane. L’attaccante della Roma è nel mirino della Juventus come priorità in attacco, così ai giallorossi non resta che cercare un suo erede per la prossima stagione.

Nel mirino della Roma da tempo c’è Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo reduce da una grande stagione, dove ha messo a segno 15 gol e 17 assist in 33 presenze. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Roma potrebbe inserire nell’affare col Sassuolo il cartellino di Carles Perez, attaccante che piace ai neroverdi e che potrebbe essere la chiave per sbloccare la trattativa. Dunque in attesa di scoprire il futuro di Zaniolo la Roma potrebbe avere già un piano per correre ai ripari e colmare la lacuna che lascerebbe il numero 22 giallorosso.