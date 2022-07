Calciomercato Roma, Dybala non ci sta: spiraglio per Pinto

Il general manager della Roma può sperar in un’apertura per la Joya che ha preso una decisione sul suo futuro in questo calciomercato

È uno dei pezzi più pregiati del calciomercato europeo. Tutti lo vogliono, ma per ora, nessuno se lo piglia. Si tratta di Paulo Dybala, attaccante argentino di ventotto anni che dal 1° luglio è autorizzato a cercarsi una nuova squadra. Il suo contatto con la Juventus, infatti, si è concluso dopo sette anni insieme, in cui gli ultimi non sono stati idilliaci. Nella stagione appena conclusa, la Joya ha raggiunto dei numeri interessanti, con un buon numero di partite giocate. Lo scorso anno, invece, i numeri sono stati impietosi: solamente 20 partite giocate, e non tutte da titolare, con 4 gol e tre assist.

Le sue qualità, però, sono note a tutti e per questo motivo ci sono molte squadre interessate a prendere l’attaccante argentino a parametro zero. Una di queste è inevitabilmente la Roma che sta aspettando di conoscere cos succederà con Zaniolo. L’attaccante numero 22 è proprio nel mirino della Juventus che si sta preparando per fare l’offerta giusta. Intanto, nell’ultimo periodo si è cominciato a parlare di prestito oneroso con obbligo di riscatto. Se la proposta venisse accettata da Pinto, allora la Roma dovrebbe cercare un nuovo fantasista e per questo ha messo nel mirino Paulo Dybala. Sulla stessa scia, però, c’è anche l’Inter che non ha gradito lo scudetto scucito dal petto dai cugini rossoneri. Così, Marotta si sta rimboccando le maniche per costruire una squadra di livello e, dopo l’arrivo di Lukaku, vorrebbe portare alla Pinetina anche l’ex Palermo.

Calciomercato Roma, Dybala non aspetta più: spiraglio per Pinto

Secondo quanto riporta La Repubblica, però, Dybala si è stancato di aspettare i nerazzurri. Il club allenato da Inzaghi, infatti, sta prendendo tempo prima di prendere il giocatore. Le recenti dichiarazioni di Marotta, poi, hanno completamente congelato la trattativa. Per questo motivo, Tiago Pinto può tornare a sperare di prendere il giocatore che piace molto a José Mourinho. Dybala, però, vorrebbe lasciare la Juve andando all’estero, magari in Spagna per misurarsi con difese più ampie rispetto a quelle italiane. E dalla penisola iberica, l’Atletico Madrid spera di convincere il giocatore.