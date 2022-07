Calciomercato Roma, Ronaldo scartato: c’è l’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, è giunto in queste ore l’annuncio ufficiale che stringe sempre di più il cerchio Cristiano Ronaldo.

Il campionissimo portoghese è ormai da tempo in uscita dal Manchester United, squadra rappresentante uno degli spezzoni del suo passato ma attualmente ben lungi dal poter rappresentare sede di una quasi simmetrica chiosa alla sua gloriosissima carriera. Dopo un solo anno, il 7 più iconico al mondo ha lasciato intendere di cercare nuovi stimoli, lasciando i Red Devils.

Con la casacca di questi ultimi, CR7 ha dimostrato per la seconda volta di poter fare ancora la differenza, come emerso soprattutto in determinati momenti e partite. Non è bastato però questo lui per sentirsi ancora vivo e al centro del progetto anglosassone, alla luce del cambio in panchina e di un rapporto con Ten-Hag che parrebbe destinato a non iniziare mai. Pleonastico il sottolineare come tale scenario abbia suscitato tantissime attenzioni a livello italiano e continentale.

Calciomercato Roma, Ronaldo scartato: l’annuncio è ufficiale

La vivezza della corrente campagna acquisti, unitamente al nome in discussione hanno catalizzato non pochi rumors e discussioni. Questo soprattutto alla luce dei diversi accostamenti a club del nostro campionato. A partire dal possibile ritorno alla Juventus, passando per la suggestione Roma. Si era anche detto di una possibile permanenza in Premier League, presso la Londra Blues ma la grande news della giornata interessa il Bayern Monaco.

Anche i bavaresi sembravano interessati al non poco affascinante terreno Ronaldo ma è in giornata giunto l’annuncio dell’amministratore delegato Oliver Kahn che ha così parlato a “Kicker”.

“Per quanto valuti Cristiano come uno dei più grandi, il suo trasferimento non rientrerebbe nella filosofia del nostro club”.