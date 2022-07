Calciomercato Roma, Dybala all’Inter: spunta la data

Calciomercato Roma, il passare dei giorni rende la vicenda Dybala sempre più intricata e affascinante. In queste ore sembrerebbe però essere emersa la data del suo arrivo.

Da mesi si parla ormai di quella che potrebbe essere la grande “Joya” da regalare ai tifosi di tante squadre di Italia a parametro zero. A partire da quelli dell’Inter, passando per quelli di Napoli e Roma fino ad arrivare ai neopromossi del Monza, fin qui consapevoli di avere una grande dirigenza e presidenza alle spalle, come emerso dalle non poche mosse ponderate da Berlusconi e Galliani.

Questi ultimi hanno fin qui ufficializzato Pessina e nel recentissimo passato hanno sondato gli insperati scenari Dybala e Icardi, ad oggi poco più che suggestioni dalle quali è comunque da privarsi una patina utopistica che si credeva inizialmente poter avvolgere questi ultimi. Restando però in casa Roma, ricordiamo della possibile ingerenza di Berlusconi nei piani dei giallorossi, non solo sul fronte Dybala ma anche su quello legato alla possibile cessione di un giocatore da tempo ai margini del progetto capitolino.

Ad oggi, immaginare un Paulo con la casacca dei corregionali di Milan e Inter è difficile mentre l’annuncio giunto in queste ore sembrerebbe aver riacceso uno scenario che proprio ieri figurava prossimo all’archiviazione.

Calciomercato Roma, Dybala all’Inter: “Ecco quando potrebbe arrivare”

Di Paulo si è parlato tanto e si sta continuando a seguire questa direzione. A partire dalle ormai note quanto emblematiche affermazioni di Arrivabene in inverno, passando per quelle più recenti di Francesco Totti, dal sapore prima di corteggiamento e poi di resa per il mancato incastro delle giuste situazioni. Non si dimentichi poi quanto detto ieri da Marotta che sembrava aver posto quasi fine ad una questione che tutti si credevano poter essere stata a questo punto risolta.

A tal proposito, riferiamo le parole di Fabio Bergomi alla CM IT TV di Calciomercato.it che avrebbe posto una sorta di data di scadenza alla telenovela argentina. “Non mi sbilancio su Dybala all’Inter ma mi dicono che potrebbe arrivare entro il 12“.