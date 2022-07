Calciomercato Roma, rinnovo fino al 2026: è UFFICIALE

Calciomercato Roma, è di questi minuti l’annuncio ufficiale sul suo rinnovo. A seguire la nota del club e le dichiarazioni di Tiago Pinto.

Le tante questioni presenti sul tavolo di Tiago stanno suscitando non poca attenzione all’ombra del Colosseo e, in generale, in una Serie A che potrebbe vivere non poche novità nel corso della corrente campagna acquisti. Il ritorno di Lukaku a Milano, la telenovela Dybala, le trattative del mondo Juventus nonché la vexata quaestio di Zaniolo rappresentano importanti fattori di distrazione rispetto a questioni che potrebbero facilmente passare in secondo piano.

Quanto fin qui emerso dalle settimane centrali di giugno ci lascia comprendere come a Trigoria ci sia la volontà di migliorare la squadra e il bilancio, attraverso la solita attualizzazione osmotica di entrate e uscite finalizzata ad accontentare gran parte degli aneliti di José Mourinho. Al netto delle sue pretese su nuovi arrivi e giocatori da allontanare, non si dimentichi anche di quel fronte rinnovi tutt’altro che di secondaria importanza.

Calciomercato Roma, Felix rinnova fino al 2026

La non poco chiacchierata vicenda Zaniolo è proprio legata ad una situazione contrattuale che ricorda non poco quella di Mancini e Cristante, per i quali Tiago Pinto aveva da tempo iniziato un lavoro diplomatico al fine di garantire allo Special One la permanenza dei due ex Atalanta, tranquillamente annoverabili nel corpo dell’ossatura dello scacchiere giallorosso.

In attesa di novità anche su Bryan e Gianluca, riferiamo di seguito la nota ufficiale della Roma che ha in questi minuti annunciato il rinnovo di Felix Afena Gyan, legatosi ai colori giallorossi fino al 2026.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Felix Afena-Gyan ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, Felix ha fatto il suo esordio in Prima Squadra il 27 ottobre 2021 in Cagliari-Roma 1-2. Con la maglia della Roma ha collezionato finora 22 presenze, tra le quali 3 nella prima edizione di UEFA Europa Conference League“.

Per maggiori dettagli e le dichiarazioni del 64 e di Tiago Pinto accludiamo qui il link della pagina ufficiale As Roma —> https://bit.ly/3Arc9Hb