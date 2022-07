Calciomercato Roma, l’agente frena: “Nessun contatto con Pinto”

Calciomercato Roma, arrivano le dichiarazioni ufficiali sul futuro di Davide Frattesi.

Il 16 d Dionisi è da quasi un mese in pole alla wish list di Tiago Pinto, intenzionato a continuare il lavoro di corroboramento della zona centrale di campo al fine di evitare di vivere una campagna acquisti contraddistinta, come lo scorso anno, da inutili inseguimenti senza raccogliere un qualcosa di concreto in mediana.

Non sia questo inteso come una critica allo stacanovista ex Benfica, in queste settimane in continui contatti con dirigenti e società e itinerante tra Rimini e Milano per risolvere plurime questioni sia in entrata che in uscita. Lo scorso anno Tiago aveva cercato con insistenza Granit Xhaka, alla fine rimasto all’Arsenal e non distintosi per una stagione felicissima presso le fila Gunners. Lo svizzero non è più da tempo un obiettivo ma in questi giorni a Roma si sta vivendo una sorta di deja-vù legata ad una sorta di suo alter-ego.

Calciomercato Roma, annuncio di Beppe Riso su Frattesi

Ci riferiamo proprio al su citato Davide Frattesi, non in termini di somiglianza calcistica o anagrafica quanto, piuttosto, di presupposti legati ad una trattativa che fin qui si sta prolungando da non poco tempo. Neanche questa vuole essere una critica nei confronti di Tiago, ben consapevole delle difficoltà di trattare con una bottega cara come il Sassuolo e brava a distinguersi per un’operazione di quasi snervamento lo scorso anno nella trattativa con la Juventus per Locatelli.

A Roma si augurano di poter assistere ad una svolta sul fronte Frattesi tempestivo quanto concreto e che porti il figlio di Roma alla corte di un Mourinho che ha da tempo espresso gradimento verso il giocatore. Il gap di vedute con un Carnevali intenzionato ad evitare che il 30% vantato dai giallorossi diventi una beffa in ottica neroverde impedisce ad oggi di parlare di una fumata bianca prossima. Ci limitiamo, dunque, a riferire qui di seguito le dichiarazioni dell’agente Beppe Riso.

“Non ho sentito Pinto, dunque, per ora non ci sono aggiornamenti“.