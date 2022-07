Calciomercato Roma, Mou ha scelto il bomber: scambio più 15 milioni

La Roma pensa anche a come migliorare il reparto offensivo e punta il mirino su un attaccante: scambio più 15 milioni

Il calciomercato estivo è ormai entrato nella sua fase più calda, dove le squadre si stanno radunando per la preparazione in vista dell’inizio del campionato e nel frattempo continuano a cercare rinforzi. La Roma si è radunata in parte ieri e nel frattempo continua a ragionare sui possibili nuovi innesti da portare alla corte di José Mourinho.

Questa volta il mirino della Roma sembrerebbe essersi spostato in Portogallo, dove Mourinho avrebbe puntato un attaccante per il proprio reparto offensivo. L’offerta dei giallorossi potrebbe essere di 15 milioni più lo scambio con un attaccante.

Calciomercato Roma, mirino su Ramos: 15 milioni più Carles Perez

Diversi gli obiettivi che la Roma deve raggiungere in questa sessione di calciomercato estivo per riuscire a colmare le lacune nella rosa attuale. José Mourinho però starebbe anche guardando a come rinforzare il reparto offensivo, dove avrebbe messo nel mirino un attaccante da affiancare ad Abraham.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Mourinho avrebbe scelto come obiettivo Goncalo Ramos, attaccante del Benfica classe 2001. Per riuscire a convincere il club portoghese a far partire il giovane bomber la Roma potrebbe mettere sul piatto 15 milioni più il cartellino di Carles Perez, attaccante che in giallorosso sembrerebbe non avere spazio e che potrebbe essere una carta fondamentale per gli affari estivi. Dunque lo spagnolo, più una parte economica, potrebbe essere la carta giusta per portare a Mourinho il bomber che desidera.