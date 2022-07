Calciomercato Roma, l’esito dell’incontro tra l’agente di Zaniolo e la Juve

Calciomercato Roma, ecco l’esito dell’incontro tra la Juventus e l’agente di Zaniolo: le ultime indiscrezioni riferite da Sky.

A tenere banco in casa Roma, immancabilmente, è la situazione legata a Nicolò Zaniolo. In serata, si è tenuto un incontro tra Cherubini e l’agente del calciatore, Claudio Vigorelli, utile ad un importante aggiornamento tra le parti.

Già nella giornata di ieri, in occasione del summit Pinto-Vigorelli, la Roma aveva lanciato un messaggio assolutamente inequivocabile: la cessione di Zaniolo si materializzerà solo a fronte di un’offerta da almeno 50 milioni di euro, che non preveda l’inserimento di contropartite tecniche. Almeno per il momento, però, la “Vecchia Signora” non si è ancora resa protagonista di una proposta concreta, dovendo prima sbrogliare la “matassa” De Ligt, da cui spera di ricavare poco più di 90 milioni di euro. A Sky, Gianluca Di Marzio ha rincarato la dose, fornendo ragguagli sull’incontro terminato poche ore fa, tra la Juve e l’agente di Zaniolo. Ecco le sue parole:

“La Juventus ha parlato con l’agente, studiando possibili offerte, ma non hanno ancora partorito la formula giusta da presentare. Se non esce De Ligt, la Juve non ha la forza economica per presentarsi dalla Roma, che non vuole contropartite: vuole solo cash. La Juve dovrà vendere De Ligt, e creare l’offerta per Zaniolo.”