Calciomercato Roma, Zaniolo rompe il silenzio: “Per non dimenticare”

Il futuro di Nicolò Zaniolo al momento sembra essere sempre più bianconero: l’attaccante rompe il silenzio col messaggio sui social

Al centro del calciomercato estivo della Roma continua a esserci il profilo di Nicolò Zaniolo. L’attaccante giallorosso dopo aver vissuto stagioni difficili per via dei gravi infortuni, contornato sempre dall’affetto del popolo giallorosso, è tornato a vivere una stagione normale, seppur con un rendimento altalenante che non ha convinto proprio tutti.

In forte pressing per strappare il talento classe ’99 alla Roma c’è sempre la Juventus, con la quale ancora si deve trovare l’accordo sul prezzo del calciatore, che la società giallorossa valuta sui 50-60 milioni di euro. A rompere il silenzio in un momento così delicato è proprio il giocatore. Sui social ha infatti postato una foto dalla descrizione enigmatica, che potrebbe avere diversi significati.

Calciomercato Roma, Zaniolo ricorda il gol in finale sui social: messaggio d’addio?

La gioia per la vittoria della Conference League e l’entusiasmo ancora vive nell’ambiente romanista. A segnare il gol decisivo nella finale contro il Feyenoord fu proprio l’uomo al centro del calciomercato in uscita della Roma, Nicolò Zaniolo.

Il suo futuro sembrerebbe sempre più vicino alla Juventus, mentre sui social proprio Zaniolo spiazza tutti oggi e condivide la foto del gol in finale di Conference League scrivendo nella descrizione: “Per non dimenticare…“. Un messaggio che può avere diverse interpretazioni, sia di addio che di una possibile permanenza. Nei commenti i tifosi della Roma scrivono messaggi per convincerlo a rimanere come “Roma è casa tua” o “Resta con noi”. Mentre tra i commenti anche qualche tifoso della Juventus tenta di ammaliarlo scrivendo “Vieni alla Juve” o “Ti aspettiamo”. Dunque un post enigmatico che solo il tempo ci saprà spiegare.