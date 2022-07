Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per l’ex Borussia e sfida al Milan

Calciomercato Roma, spunta di nuovo l’interesse per il centrocampista. Le ultime dalla Germania parlano chiaro.

All’ombra del Colosseo si sono ormai abituati al sentir parlare di aspetti divenuti autentici fili rossi della corrente campagna acquisti e non solo. In queste stesse strade, secoli fa, avrebbero parlato di “Topoi“, ad oggi ancora rimbalzanti e alla base di suggestioni e aggiornamenti relativi a plurime realtà di Serie A.

A Torino, ad esempio, si parla da tempo dei colpi Di Maria e Pogba, cui è da aggiungersi uno scenario Zaniolo che ovviamente tange anche il mondo giallorosso e una questione De Ligt attualmente rappresentante il potenziale grimaldello per la catalisi del mercato in entrata da parte di Cherubini e colleghi. Per quanto concerne la Roma, in queste settimane abbiamo assistito al diffondersi della telenovela Dybala, che ha suscitato non poco interesse anche presso l’ambiente meneghino, e alla quale ha fatto degnamente compagnia il sogno (per non parlare di utopia) Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Roma, torna di moda Weigl

Da circa un anno a questa parte, poi, nella Capitale non si è mai persa occasione per parlare di centrocampisti. Questo a partire dall’arrivo di Mourinho cui anelito principale, secondo quanto raccontato in questi mesi, sembrerebbe essere stato l’approdo di un mediano che ben coesistesse con Cristante o le altre pedine a sua disposizione. Sfumato l’elvetico e terminata la soluzione tempestiva e in medias res di Sergio Oliveira, Pinto ha fin qui monitorato plurimi giocatori.

Ad oggi la pista più calda resta quella di Davide Frattesi che, se concretizzata, garantirebbe il secondo approdo in mediana dopo Nemanja Matic. Occhio però a quanto raccolto dall’autorevole Bild in questi giorni e, a detta della quale, i giallorossi sarebbero interessati al centrocampista ex Borussia Dortmund, Julian Weigl. Col contratto in scadenza nel 2024, il classe 1995 si è ritrovato in Portogallo con la maglia del Benfica e avrebbe stimolato nuovamente l’interesse di una Roma che lo aveva seguito già in passato. Tutto è ancora aperto e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan.