ASRL | Calciomercato Roma, affare col Napoli: c’è l’incontro

Non solo Zaniolo e Frattesi i temi caldi del calciomercato Roma, nelle prossime ore Tiago Pinto lavorerà anche su altri dossier in entrata e in uscita

Nella serata di ieri, l’agente di Nicolò Zaniolo ha incontrato la Juventus per delineare le strategie che condurranno a formulare un’offerta ufficiale alla Roma. Il numero 22 giallorosso già da tempo ha raggiunto un’intesa di massima con i bianconeri che devono però fare i conti con la richiesta giallorossa da 50-60 milioni di euro, senza contropartite tecniche. Una situazione che potrebbe sbloccarsi con i soldi della cessione di de Ligt, conteso da Bayern Monaco e Chelsea e valutato almeno 80 milioni.

Nelle prossime ore, Tiago Pinto avrà un nuovo contatto con i rappresentanti di Zaniolo e anche con il Sassuolo per Davide Frattesi, ma la sua agenda prevede anche altri nomi sul tavolo. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, ci sarà anche un colloquio per Diego Demme. Il centrocampista del Napoli è una delle alternative a centrocampo in caso di partenza di Jordan Veretout. Non la primissima scelta, ma un nome che non dispiace dalle parti di Trigoria, soprattutto qualora i costi dovessero rivelarsi vantaggiosi.

Calciomercato Roma, le ultime su Demme

Reduce da una stagione complicata agli ordini di Luciano Spalletti, il trentenne tedesco ha avuto invece un rendimento molto positivo con Gennaro Gattuso, che vorrebbe allenarlo nuovamente a Valencia. Complici le difficoltà finanziarie in cui sta navigando il club, dalla Spagna non hanno ancora affondato il colpo per il mediano, che piace anche all’Eintracht Francoforte.