Calciomercato Roma, ritorno di fiamma che sblocca Zaniolo

Calciomercato Roma, clamoroso ritorno di fiamma che potrebbe sbloccare Zaniolo. Ecco le ultime sulla trattativa con la Juventus

Si tratta ad oltranza con una svolta che potrebbe essere clamorosa. Forse potrebbe essere la chiave di un addio di Zaniolo con direzione Torino. Fatto sta che dopo aver rifiutato le contropartite tecniche che fino al momento la Juventus avrebbe proposto a Pinto per abbassare le pretese economiche della Roma, adesso secondo quanto riportato da Goal.com, ce ne potrebbe essere un’altra che fino al momento sembrava impossibile potesse essere messa sul piatto.

La Juve insomma fa davvero sul serio e avrebbe proposto anche Zakaria: arrivato a gennaio alla corte di Massimiliano Allegri, il centrocampista svizzero è stato per diverse sessioni di mercato un obiettivo della Roma. Ma poi l’affondo di Cherubini ha fatto la differenza. Bene, dopo soli sei mesi dal suo arrivo in Italia, la Juve se ne potrebbe pure privare per arrivare a Zaniolo. Anche se per ora c’è distanza su quella che è la valutazione del giocatore.

Calciomercato Roma, Zakaria per Zaniolo

Sì, sarebbe proprio la valutazione del giocatore il nodo da scogliere. La Juventus lo valuterebbe più di 20 milioni di euro, Pinto invece meno di 10. Una situazione che comunque potrebbe portare anche ad un punto d’incontro, soprattutto per quello che è stato l’interesse giallorosso per il centrocampista svizzero che andava in scadenza nel giugno di quest’anno e che Cherubini ha deciso comunque di prendere a gennaio.

In ogni caso, l’offerta finale della Juventus per arrivare a Zaniolo potrebbe essere quella di 25 milioni di euro cash più il cartellino di Zakaria. A queste condizioni, comunque, non sembra comunque facile riuscire a convincere Pinto. Vedremo.