Calciomercato Roma, Pinto ha scelto l’erede di Zaniolo

Calciomercato Roma, in caso di partenza di Zaniolo, Pinto ha scelto già l’erede. L’effetto domino potrebbe presto scattare

La situazione attorno a Zaniolo sembra essere delineata, con un assalto della Juventus nei prossimi giorni anche se, nelle ultime ore, almeno in alcune situazioni, ci sarebbe stata una frenata da parte della società bianconera. Certo, il calciomercato è appena cominciato e potrebbe succedere di tutto, ma la sensazione, dopo le notizie degli ultimi giorni, è che si vada verso un addio dell’attaccante.

La Roma in tutto questo sta attenta, anche, a quelli che potrebbero essere i sostituti di Nicolò. Un attaccante esterno, ovviamente, dovrà arrivare in casa giallorossa. Con Tiago Pinto che avrebbe individuato quello che dovrà prendere il posto dell’ex Inter, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Repubblica in edicola questa mattina.

Calciomercato Roma, è Berardi l’erede di Zaniolo

In un mercato che guarda soprattutto all’esterno, la Roma avrebbe deciso di intervenire in Serie A. Secondo il quotidiano sarebbe Mimmo Berardi del Sassuolo quell’elemento che il gm portoghese avrebbe messo nel mirino per andare a coprire il buco che lascerà Zaniolo. L’attaccante calabrese negli ultimi anni è stato sempre accostato a una big, ma poi alla fine è rimasto in neroverde, facendo lievitare le sue prestazioni di anno in anno. Sarebbe per lui il passo più importante della carriera quello di approdare alla corte di José Mourinho, che lo potrebbe far esplodere, alla soglia dei trent’anni, in maniera definitiva.

Insomma, Pinto ha le idee chiare sul futuro. Aspetta solamente l’offerta bianconera per poi andare decisamente ad assaltare il Sassuolo con il quale, rimarchiamo, rimane anche in piedi la trattativa che porta a Frattesi, anche se questa negli ultimi giorni si è un poco arenata.