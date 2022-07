Calciomercato Roma, intrigo Zaniolo: la Juve rallenta

I bianconeri hanno deciso di procedere con più calma per quanto riguarda i tentativi di prendere l’attaccante nella Roma in questo calciomercato



La Juventus non sembra più così lanciata verso Nicolò Zaniolo. Stando alle voci che circolavano in precedenza, i bianconeri era più che decisi di prendere l’attaccante della Roma in questa finestra di calciomercato. Ora, però, Massimiliano Allegri e i suoi collaboratori, sembrano averci ripensato. L’affare per il talento toscano rappresenta una delle mosse più importanti per il campionato italiano, che potrebbe cambiare faccia. L’innesto dell’ex Inter Primavera nel club torinese, infatti, gli permetterebbe di tornare a lottare per lo scudetto. Soprattutto, Cherubini in questo modo andrebbe a sostituire Paulo Dybala, che si è liberato a zero circa una settimana fa, dopo ben 7 anni alla Juventus.

Se si vuole ripercorrere la storia della trattativa, l’interesse dei bianconeri per Zaniolo è cominciato molti anni fa, da quando Nicolò ha messo piede nella Roma. L’attaccante, infatti, ha subito stregato tutti sin dal suo esordio in Serie A. I due brutti infortuni alle ginocchia, poi, hanno raffreddato queste manie della Juventus, che per qualche anno ha guardato altrove. Quest’anno, però, il fantasista della Roma è tornato a giocare titolare e Cherubini, insieme a Nedved, è tornato a fare capolino. Le voci sul mancato rinnovo, poi, hanno fatto drizzare le orecchie all’uomo mercato della Juventus, che è partito alla carica dopo le parole di Tiago Pinto sul futuro del ragazzo. Al termine del mercato invernale, infatti, il gm con troppa trasparenza e sincerità ha ammesso che nessuno può conoscere il futuro di Nicolò.

Calciomercato Roma, Juve-Zaniolo: le ultime

Le dinamiche del calcio moderno, infatti, non permettono a nessuno di avere certezze. In questo contesto, la Juventus ha cercato di convincere Zaniolo nelle scorse settimane, ma ora ha rallentato. Come riporta Calciomercato.it, infatti, dopo gli incontri che vedono protagonisti i due club e Claudio Vigorelli, agente del giocatore, la trattativa si è calmata. Juve e Roma, infatti, stanno trattando, ma con estrema calma. Per i bianconeri, infatti, prendere Zaniolo non è una priorità e lo vorrebbero con un costo minore rispetto alle richieste giallorosse. Tiago Pinto, invece, vorrebbe avere almeno 50 milioni cash e non è disposto ad accettare giocatori in cambio. Cherubini potrebbe cedere, ma solamente a un prestito con obbligo di riscatto.