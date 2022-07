Calciomercato Roma, l’investitura del vice presidente dell’Uefa non è passato di certo inosservata. Ecco la rivelazione sul futuro di Ronaldo.

Il mal di pancia di Cristiano Ronaldo ha alimentato da giorni accesi dibattiti, infiammando rumours ed indiscrezioni di mercato che stanno monopolizzando l’attenzione mediatica. Il fenomeno portoghese, legato allo United da un contratto fino al 2023, vorrebbe cambiare aria, e cimentarsi in una nuova esperienza, che possa dargli l’opportunità, magari, di dare la caccia a quella Champions League che negli ultimi anni il cinque volte Pallone d’oro non è più riuscito a vincere.

Non è un caso che i club maggiormente accostati al fuoriclasse portoghese siano il Chelsea e il Bayern Monaco che, per motivi diversi, non hanno ancora affondato il colpo. Jorge Mendes ha offerto il cartellino del proprio assistito a diversi club: anche la Roma è stata in diverse circostanze tirata in gioco nel momento in cui si è cominciato a dibattere del futuro di Cr7, anche se comunque i giallorossi sembrano essere orientati verso altri tipi di obiettivi. La compagine di Mourinho, del resto, non participerà alla prossima edizione della Champions League, e Pinto sarebbe costretto a fare il bello e il cattivo tempo per finanziare un’operazione che, ora come ora, si staglia ai limiti del fantamercato.

Calciomercato Roma, Boniek sul futuro di Ronaldo: la “sentenza” sui social

Sul proprio profilo Twitter, però, Zbigniew Boniek – attuale vice presidente dell’UEFA – ha riacceso l’entusiasmo dei tifosi della Roma. L’ex attaccante polacco, ha scritto un post che sta in questi minuti spopolando sul web, il cui contenuto di certo non può passare inosservato: “Sento che Ronaldo arriverà in Italia“.

Parole importanti quelle di Boniek, che hanno inevitabilmente scatenato il tam tam mediatico: molti supporters giallorossi hanno colto al balzo l’occasione, per chiedere a Boniek lumi in merito a questa sua “sensazione”. Staremo a vedere se questa previsione possa effettivamente concretizzarsi, fermo restando che, ora come ora, non solo molte le chances legate ad un trasferimento di Cr7 in giallorosso.