Calciomercato Roma, Dybala a un bivio: corsa contro il tempo

La Roma continua a lavorare per regalare a José Mourinho un grande colpo per la prossima stagione. L’attesa gioca a favore dei giallorossi in questo caso

Il calciomercato estivo si è infiammato da tempo e in casa Roma i nomi che circolano fanno sognare i tifosi. In particolare, dopo aver cavalcato per un po’ il sogno Ronaldo, i supporters giallorossi sperano nell’arrivo a parametro zero di Paulo Dybala, che ha lasciato la Juventus e ancora è senza squadra dopo una settimana dalla scadenza del contratto coi bianconeri.

In pole position come sappiamo c’è da tempo l’Inter, che però continua a temporeggiare con l’entourage dell’argentino. Attenzione dunque alla Roma che continua a osservare e attendere. Ma l’attesa questa volta potrebbe essere a suo favore.

Calciomercato Roma, l’Inter continua a rimandare: tentazione capitale per Dybala

È passata ormai una settimana da quando Paulo Dybala non è più ufficialmente un giocatore della Juventus, e dunque è svincolato. L’argentino però non ha ancora trovato una destinazione per la prossima stagione. Davanti a tutti per Dybala continua a esserci l’Inter, che però ha bisogno prima di cedere, e poi la Roma.

Come riportato da ‘La Repubblica’, l’Inter continua a chiedere tempo all’entourage dell’argentino, confermando però la volontà di volerlo ingaggiare. Nel frattempo però la concorrente numero uno per l’Inter sembrerebbe essere proprio la Roma, che potrebbe essere la squadra a tentare Dybala qualora non arrivino nuovi sviluppi a breve con l’Inter. Dunque la speranza di vedere Dybala con la maglia giallorossa continua a essere viva, soprattutto vista la necessità dell’Inter di trovare una sistemazione agli esuberi, motivo per il quale i nerazzurri continuano a rimandare la chiusura con Dybala. Dunque per Roma e Inter diventa una corsa contro il tempo per assicurarsi Dybala.