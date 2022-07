Calciomercato Roma, ritirata Pinto: cambia l’obiettivo

Uno dei nomi più caldi di questo calciomercato estivo per la Roma si è raffreddato dopo la decisione di Mourinho di non procedere

Era uno dei nomi più caldi di tutto il calciomercato estivo della Roma, mentre ora la pista si è raffreddata e neanche poco. La decisione è stata presa direttamente da Mourinho, che ha intenzione di migliorare la rosa giallorossa in vista della prossima stagione. La sua prima annata sulla panchina del club è stata molto positiva con un sesto posto conquistato, che significa Europa League, e la vittoria della Conference League. La coppa del terzo torneo europeo targato Uefa è ancora in esposizione con la Roma che ha intenzione di far rivivere a tutti i tifosi le gioie della vittoria di Tirana. Sarò possibile visitare il trofeo, infatti, fino al 22 luglio, come annunciato dalla società.

Da questi due punti di partenza comincerà la seconda stagione romanista che, per volere anche dei Friedkin, dovrà essere ancora migliore. Nonostante il gradino salito da Mourinho rispetto alla scorsa annata, Dan e Ryan vogliono puntare ancora più in alto e per questo hanno deciso di ascoltare le richieste di José. Tiago Pinto, però, gestirà il mercato tendendo sempre l’occhio al bilancio. Non ci saranno spese folli, infatti, da parte della Roma che sarà attenta ai soldi da spendere durante le trattative. Proprio per questo motivo, lo Special One ha deciso di abbandonare uno degli obiettivi di calciomercato più caldi di questo periodo, che sembravano destinati ad approdare ala corte del portoghese.

Calciomercato Roma, Pinto si allontana e cambia obiettivo

Stando a quanto riporta Marca, infatti, Gonçalo Guedes non è più un obiettivo della Roma. Il venticinquenne, infatti, è stato a lungo in cima alla lista degli acquisti dei giallorossi, ma il tira e molla del Valencia ha fatto sì che la corda si spezzasse. L’esterno offensivo portoghese in questa stagione ha giocato molto bene segnando ben 11 reti in Liga. Il suo contratto, però, scade nel 2024 e fino ad ora non ci sono state voci che proiettino l’ex PSG verso il rinnovo. Nonostante questo, però il club spagnolo continua a chiedere 40 milioni, cifra che la Roma non è disposta a spendere e per questo motivo ha abbandonato Guedes. In questo modo, il Valencia si trova in pericolo e con la necessità di risanare un bilancio sempre in rosso.