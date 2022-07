Calciomercato Roma, accordo con il Milan: occhi aperti Pinto

Calciomercato Roma, l’accordo con il Milan che fa tirare un “sospiro” di sollievo a Pinto: i giallorossi, in teoria, hanno campo libero.

Gli incroci ad alta quota tra Milan e Roma potrebbero non essere finiti qui. Dopo che i due club hanno ufficializzato il trasferimento di Florenzi in rossonero, e provato ad imbastire i primi dialoghi per tastare il terreno in vista di una possibile trattativa per Nicolò Zaniolo, le mire di mercato spesso convergenti hanno portato Pinto e Maldini a “pestarsi i piedi” per Douglas Luiz, con il cui entourage i neo Campioni d’Italia hanno sondato il terreno.

La trattativa legata al centrocampista dell’Aston Villa, però, nelle idee del “Diavolo” è direttamente collegata a quella con il Lille per Renato Sanches. Dopo un lungo tira e molla durato settimane, e nel quale si temeva addirittura che l’operazione potesse saltare a causa dell’irruzione del Psg, le parti sono tornate ad avvicinarsi nelle ultime ore, al punto che la fumata bianca non sarebbe troppo lontana.

Calciomercato Roma, accordo Milan-Lille per Renato Sanches: cosa cambia per Douglas Luiz

Come riferito da Sky, infatti, i contatti continui tra Milan e Lille avrebbero portato alla definizione di un accordo di massima, per una cifra complessiva da circa 10 milioni di euro. Tuttavia, il sì definitivo non c’è ancora, in quanto manca il via libera con il giocatore, che sta provando a “spuntare” un contratto a cifre più alte rispetto a quelle con le quali Maldini era riuscito a trovare un accordo con il centrocampista qualche settimana fa. Una situazione che tiene d’occhio anche la Roma, dal momento che Tiago Pinto, che sta portando avanti parallelamente la trattativa con il Sassuolo per Davide Frattesi, non ha perso di vista Douglas Luiz, legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023, e valutato dai “The Villans” circa 25 milioni di euro.