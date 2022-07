Calciomercato Roma, colpo di scena Pinto: all in a centrocampo

Cambio improvviso nei piani della Roma, con Tiago Pinto che decide di fare all in per mettere a segno un colpo a centrocampo

Le strategie della Roma da qui alla fine della sessione di calciomercato estiva potrebbero cambiare più volte. Per ora i giallorossi si stanno concentrando sul rinforzare il centrocampo, anche se poi la difesa avrà bisogno di qualche nuovo innesto, come un centrale mancino chiesto da Mourinho.

A centrocampo il nome in pole è sempre quello di Davide Frattesi, per il quale la trattativa con il Sassuolo sembra vivere una fase di stallo. Nel frattempo anche il profilo di Aouar è uno di quelli osservati dalla Roma. Ma il cambiamento importante potrebbe essere avvenuto in uscita, con la cessione di un centrocampista bloccata. Il piano per l’all in a centrocampo di Pinto.

Calciomercato Roma, cessione Veretout bloccata: si fa all in su un solo centrocampista

Dopo Nemanja Matic la Roma vuole investire su altri colpi a centrocampo. Importanti però saranno anche le cessioni che avverranno nella stessa zona del campo. Chi sembrava destinato a dover lasciare la Roma era Jordan Veretout, il cui futuro potrebbe però essere cambiato.

Dopo aver risposto ai tifosi fuori a Trigoria con un “si” alla domanda “Rimani?”, il centrocampista potrebbe davvero restare nella capitale. Come riportato da ‘Il Messaggero’, la Roma avrebbe deciso di bloccare la cessione del francese per ora. Il piano sarebbe quello di tenere Veretout così da investire su un solo centrocampista anziché due, e dunque poter aumentare il budget per un unico importante colpo a centrocampo. Un cambio di strategia improvviso che potrebbe dunque permettere alla Roma un colpo importante e a Veretout di rimanere in giallorosso.