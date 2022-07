Calciomercato, è ufficiale: preso il numero di Zaniolo

Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a essere al centro del calciomercato della Roma: il numero 22 sarebbe già stato preso

Sarà ancora protagonista nella Roma o volerà alla Juventus? Il futuro di Nicolò Zaniolo continua a essere un vero e proprio rebus, sempre più difficile da risolvere. La società bianconera continua il proprio pressing per cercare di assicurarsi il classe ’99 giallorosso, ma le offerte fatte pervenire al club capitolino fino ad ora sono state lontane dalle richieste.

Così la Juventus cerca una soluzione per arrivare a quei 50-60 milioni chiesti dalla Roma, ragionando anche su possibili contropartite per ammortizzare il costo. Nel frattempo proprio dai bianconeri potrebbe essere arrivato un indizio importante sull’assalto a Zaniolo e il suo futuro. Il numero di maglia è stato già preso.

Calciomercato Roma, Di Maria prende la 22 alla Juventus: indizio sul futuro di Zaniolo?

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe dipendere anche da Angel Di Maria. L’argentino oggi è arrivato al J Medical per effettuare le visite mediche con la Juventus, per poi procedere con la firma del contratto. Cosa c’entra Di Maria con Zaniolo? L’indizio potrebbe arrivare dai numeri di maglia scelti.

Il numero di Zaniolo alla Roma lo sappiamo tutti, è il 22, mentre Di Maria al PSG indossava la maglia numero 11, che però in bianconero ha già un proprietario, Juan Cuadrado. Così, come riportato da Calciomercato.it, ‘El Fideo’ ha scelto la maglia 22 per questa nuova avventura alla Juventus. La scelta del numero potrebbe essere anche un indizio sul futuro di Zaniolo e sulla fattibilità dell’affare tra Roma e Juventus.