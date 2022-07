La scorsa settimana l’ex calciatore Angelo Di Livio aveva indicato nel 7 luglio la possibile data di presentazione di Cristiano Ronaldo da parte della Roma. Non è andata così, ma ieri un annuncio ufficiale il club giallorosso lo ha dato davvero. E per quello che potrà portare al club anche in termini economici, è molto meglio di CR7.

