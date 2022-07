Calciomercato Roma, Dybala in Serie A: l’annuncio ufficiale fuga ogni dubbio

Calciomercato Roma, voci su un presunto interessamento del Napoli per Dybala: ecco quanto riferito da Giuntoli.

Fino a pochi giorni fa, il trasferimento di Paulo Dybala all’Inter sembrava essere ad un passo dal concretizzarsi. Tuttavia, la decisione dei nerazzurri di virare con decisione su Romelu Lukaku, ha portato Marotta ad accantonare, almeno per il momento, la pista che porta alla “Joya”, al quale la Juventus ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

Svincolato di lusso, “U Picciriddu” si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in quel di Miami, prima di ritornare a sudare in pianta stabile. La situazione di stallo seguito alla frenata dell’Inter – che deve prima sbloccare qualche uscita (almeno due tra Correa, Sanchez e Dzeko dovranno essere ceduti) – ha rimesso in gioco quei club che fino a poco tempo sembravano poter fungere solo da sparring partner. Negli ultimi giorni, oltre alle rinomate voci legate ad un presunto interessamento della Roma, hanno fatto nuovamente capolino le indiscrezioni riguardanti un possibile inserimento del Napoli, alle prese con il difficile compito di rimpiazzare con un innesto all’altezza l’addio di Insigne.

Calciomercato Roma, Dybala al Napoli: ecco quanto dichiarato da Giuntoli

A fare chiarezza sull’abboccamento Dybala-Napoli ci ha pensato Cristiano Giuntoli che, intervenuto in conferenza stampa assieme a Luciano Spalletti, in occasione della prima giornata di ritiro in Val di Sole, ha smentito categoricamente ogni possibilità del Napoli di ingaggiare la “Joya”. Ecco quanto dichiarato: “Non abbiamo mai parlato con lui: per il Napoli è totalmente fuori portata.”

Melina, mera pretattica, o pura verità? Sarà solo il tempo a fugare ogni dubbio, fermo restando che, almeno per il momento, l’Inter continua ad essere arbitro indiscusso del futuro dell’ex attaccante della Juve, che comunque avrebbe cominciato a guardarsi intorno.