Calciomercato Roma, ha stregato il Psg: 40 milioni che cambiano tutto

Calciomercato Roma, dalla Francia sicuri: il Psg ha messo nel mirino il super gioiello francese, anche se non ha presentato ancora un’offerta ufficiale.

Quella che sta per volgere al termine, è stata una settimana nella quale la Roma ha provato a fare passi in vanti importanti per sbloccare alcune trattative che si stanno protraendo da diverso tempo. Una di queste porta a Davide Frattesi, finito da tempo nel mirino dei giallorossi, ma per il quale gli emiliani, fino a questo punto, non hanno ancora aperto alla soluzione prospettata da Pinto.

Intanto, il général manager dei capitolini porta avanti in parallelo anche delle piste per l’attacco: nelle ultime ore il profilo di Zaha è stato accostato con una certa insistenza alla Roma, che sicuramente avrebbe bisogno di un innesto importante per rimpolpare un reparto che potrebbe perdere molte pedine. Con il Crystal Palace, almeno per il momento, non si sarebbe andato oltre a qualche timido sondaggio esplorativo, allo scopo di tastare il terreno. Pista quasi definitivamente accantonata, invece, è quella che porta ad Ekitike, gioiellino del Reims finito nel mirino di diverse big europee.

Calciomercato Roma, la mossa del Psg per Ekitike

Fino a poco tempo il Newcastle sembrava aver messo la freccia per il giovane attaccante classe ‘2002: i Magpies erano entrati nell’ordine di idee di mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro, ma non sono riusciti a convincere il diretto interessato, anche ha preferito temporeggiare, per studiare eventualmente la fattibilità di altre proposte. Secondo quanto riferito da footmercato.net, Ekitike avrebbe letteralmente stregato il Psg, che sebbene non abbia ancora mosso passi ufficiali, con un’offerta concreta al Reims, avrebbe chiesto al giocatore del tempo, per studiare i passi giusti in vista di un blitz che comunque non dovrebbe tardare ad arrivare.