Calciomercato Roma, Aouar esce allo scoperto: annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale del calciatore che fa chiarezza sulla sua posizione e sulle possibili evoluzioni della corrente campagna acquisti.

A circa una settimana dall’apertura ufficiale del mercato, stiamo assistendo al diffondersi non solo di voci e rumors, ormai all’ordine del giorno già dallo scorso maggio, ma anche alla catalisi di una serie di colpi riguardanti plurime realtà del nostro campionato che potrebbero finalmente sbloccare una campagna acquisti non ancora entrata nel vivo.

Dopo aver ufficializzato già tre colpi, la Roma è adesso sulle tracce di nuovi giocatori che possano fare al caso di Mourinho. Quest’ultimo con la solita intelligenza e capacità mediatica sta cercando di smorzare sarcasticamente le tante ricostruzioni abbattutesi sul mondo giallorosso fin qui. A partire da quelle che abbiano parlato di un José poco contento per i colpi fin qui arrivati, passando per le tante voci di mercato su quel Zaniolo che a detta di molti potrebbe raggiungere Di Maria e Pogba in quel di Torino.

Calciomercato Roma, Aouar esce allo scoperto

Limitandoci ai soli fatti concreti, evidenziamo come ad oggi, sabato 9 luglio, la Roma abbia operato con concretezza e intelligenza, nonché ponderatamente da un punto di vista economico. Celik, Svilar e Matic rappresentano pedine che andranno sicuramente ad aiutare la rosa di Mourinho, ampliandola e rendendola numericamente adatta per una stagione che vedrà Pellegrini e compagni combattere su più fronti.

Mancano comunque diversi giocatori da mettere nelle mani dello Special, a partire da quelli che possano corroborare un centrocampo già in passato con qualche defezione e ad oggi mancante anche di un profilo eclettico quanto saggio quale Henrix Mkhitaryan. La telenovela Frattesi non ha ancora avuto un suo epilogo e per tale motivo Pinto e colleghi hanno iniziato a sondare anche altri terreni.

Tra questi c’è anche quello che porta al centrocampista del Lione, Houssem Aouar, da molti presentato come in uscita dal club francese e apprezzato anche in quel di Trigoria. Il francese si è distinto in queste ore per un annuncio particolare sul proprio account Twitter dove ha accluso una didascalia molto esplicita in riferimento ad un articolo che parlava della sua posizione.

“Altre sciocchezze? Siamo partiti per un’estate di bugie” ha scritto riguardo alla presunta attesa di avances da parte di top club che avrebbe portato lui a prendere tempo di fronte ai corteggiamenti del Siviglia.