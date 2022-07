Calciomercato Roma, annuncio ufficiale: “Trattativa avviata col Porto”

Calciomercato Roma, è arrivato in queste ore l’annuncio ufficiale sulla trattativa avviata per l’ingaggio del giocatore del Porto.

Quest’ultimo ha rappresentato un’importante pedina di rinforzo nella seconda parte di stagione sotto l’egida del connazionale Mourinho, come evidenziato soprattutto dal grande apporto iniziale cui ha fatto però seguito una fase di inflessione che lo ha poi visto assestarsi su livelli pressoché normali. Pur non raggiungendo più i picchi di febbraio, si è rivelato utile in più circostanze.

Ci riferiamo chiaramente a Sergio Oliveira, arrivato a gennaio. Non ha rappresentato di certo il centrocampista che Mourinho chiedeva dalla scorsa estate ma ha comunque garantito allo Special One una pedina dall’indubbia saggezza ed esperienza, rivelatasi non poco utile anche all’interno dello spogliatoio. Sfruttato soprattutto negli ultimi incontri di Conference League e, in particolar modo, dopo l’infortunio dell’ora interista Mkhitaryan, Oliveira ha comunque lasciato un buon ricordo ad una piazza che gli ha riconosciuto dedizione e professionalità.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale su Oliveira: trattativa avviata

Non molti, poi, hanno dimenticato le dichiarazioni di mister José qualche settimana fa, quando aveva sottolineato di essere disposto ad andare personalmente a prendere Sergio Oliveira qualora il Porto avesse permesso di lasciarlo partire alle stesse ed economiche condizioni dello scorso gennaio. Una sorta di occhiolino al giocatore e messaggio alla società iberica, nonché allo stesso Tiago Pinto.

L’approdo di Matic e l’attesa di un nuovo centrocampista che gli aggiornamenti su Frattesi e Aouar ci lasciano intendere essere ancora sulla wish list del gm portoghese hanno però portato in secondo piano lo scenario legato al su citato. In particolar modo, il fautore della nota doppietta in Champions League contro la Juventus è finito da qualche tempo nel mirino del Galatasaray. I turchi hanno in queste ore pubblicato un aggiornamento ufficiale sul proprio account Twitter, recitante come segue.

“Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, Futebol Clube do Porto, in merito al trasferimento del calciatore professionista Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira al nostro Club“.