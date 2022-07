Calciomercato Roma, infortunio alla spalla: l’obiettivo di Pinto finisce KO

Calciomercato Roma, brutta caduta ed infortunio alla spalla per uno degli obiettivi di Tiago Pinto. Cosa è successo.

Fase esplorativa del mercato della Roma, con i giallorossi che stanno vagliando diverse piste per rimpolpare l’organico a disposizione di José Mourinho. In attesa di capire i margini di manovra per Frattesi, che spinge per approdare nella Capitale, ma per il quale manca ancora un’intesa definitiva con il Sassuolo, Pinto si sta muovendo anche sul fronte offensivo.

In questo senso, oltre al profilo di Zaha, per il quale i giallorossi avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi, in attesa di definire le situazioni legati a Shomurodov ed El Shaarawy, uno dei nomi finiti sulla lista del GM capitolino è quello di Old Solbakken, per il quale sembrava che un accordo di massima fosse già stato trovato. In realtà, l’inserimento del Napoli ha rimescolato in maniera importante le carte, ragion per cui sarà necessario, per la Roma, agire con solerzia, per evitare di essere “travolti” da un’eventuale asta al rialzo.

Calciomercato Roma, infortunio per Solbakken: le ultime

Come riferito da NTB, in occasione della gara Bodø / Glimt – Sarpsborg 08, terminata 4-1 a favore dei padroni di casa, Solbakken è rimasto a terra, a seguito di un duello aereo con Jonathan Lindseth. Scontro avvenuto grosso modo all’ora di gioco, a causa del quale il forte esterno offensivo ha immediatamente sollecitato l’attenzione dello staff sanitario del Bodo: il giocatore è stato immediatamente trasportato in spedato, dove è stato sottoposto ai primi esami. Dalla prima diagnosi, sembrerebbe trattarsi di una lussazione alla spalla.