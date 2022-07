Calciomercato Roma, colpaccio in Premier: arriva il doppio sì

Calciomercato Roma, colpo in Premier League: sia Mourinho che Pinto hanno dato il proprio assenso all’ultima occasione.

Negli ultimi anni, in ossequio a quella internazionalizzazione di cui i Friedkin si sono resi garante, a cominciare dalla scelta della guida tecnica, la Roma si è trovata ad intavolare diverse operazioni in Premier League.

Sorprende fino ad un certo punto il constatare che l’ultima idea dei giallorossi per puntellare l’attacco sia legata ad un giocatore che milita nel Campionato inglese; ci stiamo riferendo, più nello specifico, a Wilfried Zaha, ivoriano classe ’92 in forza al Crystal Palace. Dopo i rumours susseguitesi in giornata, Gianluca Di Marzio ha rimarcato come il profilo di Zaha sia gradito non solo a Tiago Pinto, ma anche a José Mourinho. Ecco quanto riferito a Sky: “La Roma sta pensando a Zaha, piace a Mou e Tiago. Può arrivare soprattutto se dovessero esserci delle uscite”.

Messo in stand by Guedes, dal momento che il Valencia non accetta l’inserimento di contropartite tecniche, è Zaha l’ultimo nome che circola in orbita Roma. I capitolini, però, potrebbero entrare nell’ordine di idee di sferrare un primo blitz solo nel caso in cui dovessero riuscire a sfoltire il proprio reparto offensivo, con alcune cessione funzionali all’incameramento di un lauto tesoretto.