Roma-Trastevere, Zaniolo out: ecco il motivo

Roma-Trastevere, svelato il motivo dell’assenza di Nicolò Zaniolo: l’esterno giallorosso non ha preso parte alla prima sgambata stagionale.

Dopo le tante voci di mercato che in queste settimane si stanno susseguendo senza soluzione di continuità, in casa Roma è scattata l’ora della prima sgambata: l’amichevole con il Trastevere è servito a José Mourinho per avere una prima risposta dai suoi ragazzi, che comunque in questi giorni si sono resi protagonisti di carichi di lavoro importanti.

Non ha preso parte all’amichevole Nicolò Zaniolo: l’esterno giallorosso – insistentemente accostato alla Juventus, che non ha ancora messo sul piatto alcun tipo di offerta – ha saltato il primo test stagionale per lombalgia. Lo staff medico giallorosso ha dunque preferito non forzare i tempi del rientro a pieno regime di Zaniolo, costretto a dare forfait per un problema alla zona lombare. Programma individuale, invece, come da tabella di recupero, per Leonardo Spinazzola: il terzino sinistro, rientrato sul finire della scorsa stagione, si candida a ricoprire un ruolo tutt’altro che banale all’interno dello scacchiere tattico giallorosso. “Spina” non è stato impiegato, però, contro il Trastevere: nessun allarme, dunque, con l’ex Juve che ha seguito un programma individuale personalizzato. Tra non molto il club giallorosso renderà visibili le immagini dell’amichevole, e vi forniremo ulteriori ragguagli a riguardo.