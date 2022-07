Calciomercato Roma, Dybala in Italia: fissato subito l’incontro

Paulo Dybala dopo le vacanze estive torna in Italia ed è pronto a decidere il suo futuro: incontro immediatamente fissato

Il caso legato al futuro di Paulo Dybala continua a lasciare in molti senza una spiegazione. L’argentino che alla Juventus è diventato un top player, indossando anche la maglia numero 10, ad oggi si ritrova senza squadra, a un mese dall’inizio della nuova stagione.

Come sappiamo da tempo, davanti a tutte le pretendenti c’è sempre stata l’Inter, che però ha investito in attacco anche su Romelu Lukaku. Dunque la lunga attesa di Paulo Dybala potrebbe presto terminare. Il ritorno in Italia servirà a fare il punto della situazione e a decidere il proprio futuro. Incontro immediato, mentre l’Inter fa un passo indietro.

Calciomercato Roma, l’Inter ‘scarica’ Dybala: incontro con l’entourage a Torino per decidere il futuro

Un mese all’inizio del campionato e Paulo Dybala è ancora senza squadra. Uno scenario che in pochi potevano immaginare qualche mese fa. Ad oggi però la situazione è questa, con l’Inter che lo ha fatto aspettare per diverso tempo, ma ora potrebbe aver cambiato idea.

Infatti con l’arrivo di Romelu Lukaku all’Inter gli attaccanti di Inzaghi in rosa sono cinque, non lasciando spazio a Dybala. Servirebbero due uscite per fare posto alla ‘Joya’, cosa al momento difficile. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in queste ore l’argentino tornerà in Italia, dove nei prossimi giorni incontrerà il suo agente, Jorge Antun, Fabrizio De Vecchi, intermediario, e Carlos Novel che cura gli sponsor del giocatore. Qui si deciderà cosa fare nel futuro immediato. Con l’Inter che fa un passo indietro, torna in corsa anche la Roma, oltre a Milan e Napoli in Serie A. Mentre all’estero rimangono Atletico Madrid e Manchester United. Dunque il futuro di Dybala si avvia verso una decisione definitiva sulla nuova squadra da scegliere.