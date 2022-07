Calciomercato Roma, ufficiale: firmano fino al 2026

Calciomercato Roma, è di questi minuti il freschissimo annuncio ufficiale del club circa il poker di rinnovi.

In una parentesi dominata da voci e rumors circa entrate e uscite, una questione non meno importante come quella legata alle vicende contrattuali rischia di passare in secondo piano. In realtà, gli stessi movimenti di mercato sono spesso squisitamente intersecate agli anni di contratto che legano i giocatori alla Roma o agli altri club dai quali li si voglia prelevare.

In questi ultimi anni, ad esempio, abbiamo assistito al massiccio diffondersi della tendenza ad andare in scadenza contrattuale da parte dei tesserati, al fine di poter godere di maggiore libertà di scelta e cercare di monetizzare al meglio giocando sul maggior numero di domande tendenzialmente riguardante i free-agent.

Basti pensare alla telenovela Dybala o, seppur in contesto diverso, a quanto fin qui verificatosi con Nicolò Zaniolo, il cui contratto in scadenza nel 2024 (e non dopodomani!) già inizia a suscitare timori e preoccupazioni e a restituire una Roma in una sorta di condizione di asservimento alle pretese del 22.

Calciomercato Roma, poker di rinnovi ufficiale

In realtà, discriminante fondamentale come in ogni caso, risulta essere la volontà delle parti coinvolte e l’unisono tentativo di quest’ultime di venirsi incontro. Questo è ad esempio accaduto con Felix Afena Gyan che ha negli scorsi giorni rinnovato quasi a sorpresa nel 2026, al termine della stagione della sua salita in Serie A, contraddistinta dall’acuto di Genova e pochi altri momenti brillanti a livello personale.

Ciò che è certo, però, è la tendenza del club capitolino a voler credere e puntare sui giovani, come evidenziato dai grandi investimenti fatti dalla società nel settore giovanile e l’esplosione, spesso anche lontano dal Colosseo, di chi sia cresciuto calcisticamente sui prati di Trigoria. In questa direzione va anche il lavoro di Mourinho, quest’anno distintosi per il lancio di diversi giocatori giovanissimi e intenzionato anche il prossimo anno a seguire questa strada.

A tal proposito, riportiamo di seguito l’annuncio ufficiale della Roma, arrivato nelle prime ore del pomeriggio di quest’oggi, domenica 10 luglio. Quattro i rinnovi giunti odiernamente. “L’AS Roma è lieta di comunicare che Davide Mastrantonio, Filippo Missori, Jan Oliveras e Benjamin Tahirovic hanno prolungato il proprio rapporto con il club fino al 30 giugno 2026”.

