Calciomercato Roma, Zaniolo-Juventus: “Accordo quasi totale”

Calciomercato Roma, accordo “quasi totale” per Zaniolo alla Juventus. Si discutono gli ultimi dettagli. La formula dell’operazione

Ci siamo. Forse. Quasi. Zaniolo sembra davvero a un passo dal lasciare la Roma e trasferirsi a Torino. Ieri forse c’è stato lo strappo, quello decisivo, con la mancata partecipazione del giocatore alla prima amichevole della squadra di Mourinho. Un problema muscolare ha fermato Nicolò, ma sono molti quelli che si stanno interrogando sulla questione. Ma tant’è, si sapeva che Zaniolo era sul mercato, e secondo alcune informazioni, l’accordo sarebbe davvero lì, gli ultimi dettagli.

Tiago Pinto non ha mai accettato nessuna contropartita da parte dei bianconeri. Nessun nome messo sul piatto da Cherubini ha convinto il gm portoghese della Roma che ha puntato dritto parlando solamente di cash. E nel momento in cui c’è stata l’apertura per un prestito oneroso, allora la trattativa è entrata nella sua fase finale.

Calciomercato Roma, Zaniolo verso la Juve

“L’offerta c’è da un pezzo. Pinto ha trattato solamente avere cash per una cifra massima intorno ai 50 milioni di euro. Si farà in questo modo: potrebbero essere 15 o 20 milioni per il prestito oneroso. L’accordo è quasi totale e Zaniolo sarà presto a Torino”. Questo il Tweet della giornalista Alessandra Baccehetta, che praticamente mette la parola fine alla questione.

Ma ormai sono molti quelli che comunque vedono un’operazione in dirittura d’arrivo per Zaniolo. Con Pinto comunque è riuscito, giustamente, a chiudere per solamente cash senza nessun cartellino nella trattativa. Con questo tesoretto in arrivo il gm potrà andare a chiudere per quegli elementi messi nel mirino nel corso di queste settimane, dando così il colpo di acceleratore che serve per regalare a Mou una squadra pronta per l’inizio della stagione.