Nuovo Stadio Roma, tempistiche ed investimento: l’annuncio di Umberti

Nuovo Stadio, investimento e tempi di realizzazione: le parole del presidente del Presidente del IV Municipio Roma.

Internazionalizzazione del brand Roma, a partire dalla scelta di uno degli allenatori più vincenti degli ultimi decenni, scelte oculate sul mercato, volte all’innalzamento del tasso tecnico della rosa, e progetto importante per la costruzione del nuovo Stadio: i Friedkin hanno le idee molto chiare sulle prossime “pedine” da muovere, dentro e fuori lo scacchiere “sportivo”.

In questi giorni, è tornata di stretta attualità la tematica legata alla costruzione del nuovo stadio, che sorgerà in zona Pietralata. A tal proposito, dalle frequenze di Centro Suono Sport, ha parlato Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio di Roma, che ha fornito maggiori ragguagli in merito non solo ai tempi di realizzazione dell’impianto, ma anche agli annessi costi.

Roma, progetto nuovo Stadio: le ultime sulle tempistiche e sull’investimento

Ecco le parole di Umberti: “Si tratta di un investimento importante, da circa 500 milioni di euro: sono necessari passi cauti, certi, e il fatto che non sia trapelato nulla, è riconducibile proprio a questo. Tre anni è un periodo fattibile? Qualcosa in più. I Friedkin dovranno presentare la fattibilità, ma so che gran parte dello stadio è stato fatto.

“Lo stadio non va considerato come il solo luogo di una partita, ma sarà un City Stadium, aperto 7 giorni su 7, con spazi per socializzare. Tutto questo genererà lavoro, tante persone saranno occupate dal punto di vista dell’edilizia, ma non solo: porterà tanti benefici, deve passare quest’idea.”