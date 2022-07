Calciomercato, Dybala-Roma: apertura improvvisa | Ribaltone Sky

Calciomercato Roma, le ultime sul futuro di Paulo Dybala: la “Joya al centro di numerose voci. Ecco la possibile svolta.

Non trascorre un giorno senza che il nome di Paulo Dybala non venga accostata ad una delle big del campionato. Del resto, dopo la decisione della Juventus di non rinnovare il contratto dell’argentino, il futuro della Joya sta catalizzando in maniera ossessiva l’attenzione mediatica. Fino a qualche giorno fa, l’Inter sembrava aver messo la freccia, garantendosi un vantaggio siderale rispetto alle più accreditate contendenti; dopo aver ufficializzato l’acquisto di Romelu Lukaku, però, i nerazzurri hanno mollato la presa.

Situazione che ha letteralmente spianata la strada all’inserimento di altri club: tra questi, occhio alla Roma, che nelle ultime ore starebbe fiutando l’affare, pronta ad inserirsi per sfruttare al meglio la situazione di impasse e regalare a Mourinho il gioiello argentino. Ovviamente il futuro dell’attaccante argentino è subordinato a quello di Nicolò Zaniolo, per il quale la Juventus non ha ancora presentato offerte concrete per far saltare il banco.

Calciomercato Roma, Dybala-Zaniolo: il super intreccio è servito

Ecco quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky:

DYBALA – “La Roma può pensarci a determinate condizioni se dovesse andare via Zaniolo: non ha fatto un affondo decisivo per chiudere l’operazione, ma il pensiero c’è, rispetto a tante situazioni in Italia che non si sono concretizzate. Se Zaniolo andrà via – la Juve non ha fatto ancora un’offerta, la Roma è aperta ad un prestito oneroso da 10 milioni con riscatto a 40 e non vuole contropartite – bisognerà capire se Dybala sarà ancora aperto all’offerta della Roma. C’è il gradimento del direttore, dell’allenatore, e le richieste di Dybala si sono abbassate: prima non c’erano margini, oggi anche il procuratore sta abbassando le pretese.”