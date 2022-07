Calciomercato Roma, lo United fa sul serio: blitz per il bomber

Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: scatto deciso del Manchester United per il bomber, che potrebbe battere la concorrenza.

Calma apparente nel quartier generale della Roma, con Tiago Pinto che continua a lavorare sotto traccia per tessere la tela delle varie trattative da tempo architettate dal general manager giallorosso. Dopo aver rinforzato la mediana con l’innesto di Matic, e puntellato la corsia destra con l’acquisto di Celik, i capitolini stanno concentrando i propri sforzi su due diverse tipologie di calciatori: una mezzala brava negli inserimenti alla Frattesi, e un esterno offensivo, o comunque un giocatore di qualità, in grado di dialogare molto bene con Tammy Abraham.

L’acquisto di un vice Abraham, poi, non è assolutamente da trascurare, o comunque di un calciatore forte fisicamente, capace di far salire la squadra. L’ipotesi Belotti, sebbene low cost, non scalda più di tanto; nelle ultime settimane è stato accostato (in maniera piuttosto tiepida) un vecchio cavallo di ritorno come Sasa Kalajdzic che però, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Germania, sarebbe finito prepotentemente in orbita Manchester United.

Calciomercato Roma, irruzione dello United per Kalajdzic

Secondo quanto evidenziato da Sky Sport.de, nelle ultime ore i Red Devils avrebbero riallacciato i dialoghi con l’entourage del bomber dello Stoccarda, con cui, però, non hanno ancora fissato nessun tipo di incontro. Lo United però in occasione dei sondaggi esplorativi effettuati nelle ultime ore, avrebbe lasciato trapelare un certo interessamento per il centravanti austriaco, legato allo Stoccarda da un contratto in scadenza nel 2023. Accostato anche a Bayern Monaco e Borussia Dortmund, il classe ’97 nativo di Wien è destinato a cambiare aria, e al momento l’opzione United resta quella più credibile.