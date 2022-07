ASRL | Calciomercato Roma, Betis e Fekir hanno già deciso

In una giornata caratterizzata dalle indiscrezioni sul futuro di Zaniolo e Dybala e dalle prime parole in giallorosso di Celik, il mercato della Roma è andato avanti su più fronti. In maniera concreta, nelle trattative con il Sassuolo per Frattesi, e a livello di nuove suggestioni, come quella legata al nome di Nabil Fekir.

Sotto contratto con il Betis fino al 30 giugno del 2026, il francoalgerino ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, il club andaluso ad ovgi non ha ricevuto offerte dai giallorossi e dal Milan.

Calciomercato Roma, ecco il prezzo di Fekir

Pur partendo da una valutazione di 60 milioni di euro, gli andalusi potrebbero accettare eventuali proposte da 40-45 milioni. Una cifra molto alta che si spiega anche con il fatto che il Betis potrà incassarne solamente il 70%, visto che un 20% spetterebbe al Lione e un 10% al giocatore stesso che, tra le altre cose, sino ad oggi ha manifestato la volontà di restare.