Calciomercato Roma, svolta in uscita: incontro con Galliani

Calciomercato Roma, mossa in uscita: incontro con il Monza per sbloccare definitivamente una cessione. Ultim’ora Sky.

Manovre in entrata, ma anche in uscita in casa Roma, con Tiago Pinto molto attivo per sbloccare eventuali cessioni, dalle quali provare a risparmiare non solo qualche milione dal tetto ingaggi, ma anche incamerare liquidità importanti da eventualmente reinvestire subito per completare l’organico a disposizione di José Mourinho.

Nella scorsa stagione, lo Special One ha concesso poche opportunità a Gonzalo Villar, che non a caso a gennaio è volato in Liga, in prestito al Getafe. Secondo quanto riferito da Sky, nella giornata di domani è previsto un nuovo incontro tra Pinto e Galliani, per discutere del sempre più probabile approdo del murciano ai brianzoli. La trattativa sarebbe entrata nel vivo, e in questo senso il summit Monza-Roma, in programma domani, potrebbe imprimere una svolta importante. Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, dunque, Galliani è intenzionato a fare sul serio, e provare a stringere per Villar: il pressing del Monza è sempre più importante. Staremo a vedere se l’incontro che avverrà nel corso delle prossime ore, potrà effettivamente rappresentare il via libera definitivo, fermo restando che gli spazi di