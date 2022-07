Totti e Ilary Blasi si separano: ecco il comunicato congiunto

Francesco Totti e Ilary Blasi si dividono, arriva il comunicato che annuncia la quasi inattesa separazione di una delle coppie più iconiche del gossip italiano.

Qualche rumore circa la possibile separazione tra lo storico numero 10 della Roma e l’ormai non meno nota ex velina e conduttrice televisiva c’era già stato nei mesi precedenti. Poco più che voci e ricostruzioni giornalistiche, rese ancor più dubbie da alcuni atteggiamenti social abbastanza criptici da parte di Ilary che in quei giorni si distinse per delle storie Instagram in cui sembrava voler mettere a tacere quanto circolato circa la relazione con il marito e papà dei suoi tre figli.

La linguaccia giunta nella stessa giornata in cui avevano iniziato a circolare le voci circa un divorzio imminente, unitamente alle fotografie con la famiglia al completo in un noto ristorante di Roma avevano contribuito ad archiviare definitivamente il caso, soprattutto alla luce delle parole spese da Francesco Totti sui social in cui chiedeva serietà e privacy, nonché rispetto per la serenità e il bene della propria famiglia.

Tanti i rumors di quei giorni, a partire dalla possibile presenza di una presunta compagna vista allo Stadio Olimpico a poche file di distanza dalla Zona Hospitality più volte occupata da Totti nel corso dell’ultima stagione, passando per i possibili motivi di quello che sembrava poter essere un addio inevitabile.

Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: c’è l’annuncio congiunto

Senza addentrarci troppo in dettagli e questioni squisitamente rientranti nella cronaca rosa, ci limitiamo ad evidenziare come quest’oggi sia giunta una voce che ha riacceso quanto emerso nei mesi precedenti e che ha lasciato intendere come ci fosse più che un fondo di verità nelle ricostruzioni relative ad una presunta separazione tra i due.

Addirittura, si è parlato di un possibile comunicato congiunto che la presunta ex ed iconica coppia avrebbe deciso di diramare e pubblicare di comune accordo per un annuncio che rischia di spiazzare chi avesse visto in Francesco e Ilary un unione inseparabile.

Dopo i preliminari dubbi, in questi minuti, è arrivato il suddetto comunicato che ha posto finalmente fine ad una vicenda di gossip di cui si iniziava a discutere da tanto tempo ma circa la quale potrebbero diffondersi ulteriore digressioni e pettegolezzi complice la notorietà dei due coinvolti e la naturale curiosità della gente. Dopo il fidanzamento di tre anni, un matrimonio di 17, tre figli, esultanze con “6 UNICA”, lettere di addio pronunciate con il sostegno della non più amata Ilary e tante altre storie condivise con l’Italia tutta, è arrivato una sorta di “comunicato ufficiale” di rescissione, per dirla con termini più vicini al mondo da noi trattato. Di seguito il contenuto del comunicato, rilasciato all’ANSA.

“Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia.”

A stretto giro di posta sono arrivate anche le parole di Totti: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.