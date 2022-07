Roma, svolta per i tifosi: dove vedere le amichevoli precampionato

Roma, ecco la svolta per i tifosi giallorossi. Tutte le amichevoli della squadra di Mourinho visibili in tv

Svolta improvvisa e inaspettata per i tifosi della Roma. Sì, perché se la prima amichevole contro il Trastevere è stata off limits, con nessun occhio indiscreto a vedere quali sono state le prima indicazioni di José Mourinho, la prima in Portogallo, quella contro il Sunderland prevista per mercoledì mattina alle 12, sarà visibile a tutti i tifosi della Roma.

Così come spiegato da Il Tempo, le gare che precederanno i primi impegni ufficiali dei giallorossi per la prossima annata, saranno visibili in Tv tramite Dazn. Sì, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti della Serie A e che la manderà in esclusiva per i prossimi due anni, si è presa le gare dello Special One. Quindi, non ci sono davvero scuse. Ok, capiamo che qualcuno potrebbe rischiare il divorzio, ma la Roma è la Roma. Sempre. Anche in pieno luglio e anche se si tratta di amichevoli precampionato.

Roma, le amichevoli su Dazn

Un bel regalo per i tifosi. Beh, forse di regalo non potremmo parlare visto che si tratta pur sempre di un servizio in abbonamento. Ma almeno, per chi ha deciso di continuare con Danz, nonostante il cambio del prezzo comunicato alcune settimane fa, avrà la possibilità di seguire le prime uscite della squadra, e iniziare anche a capire con quale sistema tattico ha intenzione Mourinho di giocare il prossimo anno. E poi ci sono anche i nuovi acquisti da vedere all’opera, iniziando da Matic lì in mezzo al campo, e poi Celik e gli altri che verranno. Insomma, la Roma su Dazn anche a luglio.