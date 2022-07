Biglietti Roma-Cremonese e Monza: tutte le informazioni UFFICIALI

Roma, è giunto in queste ore il comunicato ufficiale del club circa la vendita dei biglietti per le prime partite stagionali di Serie A. Di seguito tutte le informazioni.

La corrente campagna acquisti e il susseguirsi di voci la cui ripetizione rischia di divenire antipatica e poco gradita ai tifosi aumenta l’attesa per ciò che maggiormente interessa a questi ultimi. L’inizio cioè del calcio giocato, ormai sempre più vicino dopo le circa tre settimane di ferie estive.

Certo, va detto che anche la parentesi del calciomercato affascina non poco la piazza giallorossa e tante altre ma è giusto altresì evidenziare come in molti, a calendario già sorteggiato, non vedano l’ora di assistere al ritorno ufficiale sul prato verde. Un assaggio è arrivato lo scorso sabato, in occasione dell’amichevole interna contro il Trastevere, catalizzatrice di una serie di gare che vedrà gli uomini di Mourinho protagonisti anche in Portogallo prima che la Serie A abbia definitivamente inizio.

Roma-Cremonese e Monza: tutte le informazioni ufficiali sulla vendita dei biglietti

Intorno alle 18, il club giallorosso ha diramato un comunicato ufficiale all’interno del quale sono presentate tutte le informazioni utili per l’acquisto delle prime due gare interne della stagione, rispettivamente contro Cremonese e Monza, fissate il 22 e il 30 agosto. Come si legge sul sito, ci saranno due fasi di vendita, di cui la prima riservata agli abbonati Plus e un’altra aperta al pubblico tutto. La prima inizierà domani, martedì 12 luglio, alle ore 12 mentre 24 ore dopo avrà inizio la fase di vendita libera.

